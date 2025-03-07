15 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu... Ahmet Özer Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi

Yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Özer, 23 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

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15 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu... Ahmet Özer Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi

Görevden uzaklaştırılıp yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame geçtiğimiz haftalarda tamamlanarak ağır ceza mahkemesine gönderildi.

İddianame kabul edildi, Özer 23 Mayıs'ta 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

15 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu... Ahmet Özer Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi - Resim : 1

İDDİANAMEDE 'ÖRGÜT' SUÇLAMALARI

İddianamede Özer'in, bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni perspektif alamadıklarını, "örgüt liderinin" kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini, terör örgütünün Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere "sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek" adına yapılan çalışmalara katkı sunma isteğini HDP'li yöneticilere söylediği, yöneticilerin de bunları örgütün üst düzey isimlerine ilettiği iddialarına yer verildi.

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Kaynak: DHA

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