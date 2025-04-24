Ekrem İmamoğlu Silivri'den Suç Duyurusunda Bulundu! 'Artık Başka Seçeneğim Kalmadı'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025'te gözaltına alınıp 24 Mart'ta tutuklanmasından beri Silivri Cezaevi'nde bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden de alınan İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarla açıklamalarına devam ediyor.

İmamoğlu, son olarak İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan avukatlar için de iktidara tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun daha önce gözaltına alınan avukatı Mehmet Pehlivan'ın kendi avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu'nun gözaltına alınması ve hemen arkasından İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel'in de gözaltına alınması hakkında İmamoğlu bir açıklama yaptı.

'YA ADALET YA SEFALET'

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Aziz milletim; ya adalet, ya sefalet… Artık önümüzde başka seçenek yok. Türk yargı tarihinin en büyük rezaletini yaşatanlar haklarında suç duyurusunda bulundum ve bulunmaya devam edeceğim. Bir avuç muhterisin ülkemize ödettiği bedelin, yedikleri kul hakkının tarifi yok. Bu bedeli; emekli, işçi, dar gelirli, işsiz, öğrencilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte ödüyoruz.

'TÜRK YARGISINA YAKIŞIYOR MU?'

Milletimize tam bir sefalet yaşatan bu bir avuç muhterise soruyorum; Usulsüz yargılama ve operasyonlar, tutuklamalar, ben dâhil birçok insanının pislik içindeki nezarette günlerce bekletildiği gözaltı süreçleri, kayyumlar vs ile siz neye hizmet ediyorsunuz? Yalancı şahitler ve tanıklar üretmeyi, itirafçı ve iftiracı oluşturmayı, masumları tutuklamayı ya da tutuklamakla korkutmayı, "hapisten çıkamazsınız" diyerek tehdit etmeyi yüce Türk yargısına nasıl yakıştırıyorsunuz?

'ŞİKAYETÇİ OLUN, SESİNİZİ YÜKSELTİN'

Şimdi de avukatları gözaltına almanın, korkutmanın ve insanların görevlerini yapmalarını engelleme çabasındasınız. Yeter artık! Kimsiniz siz, kime ve neye hizmet ediyorsunuz? Kimden öğrendiniz bu usulleri? İnsanların namusuna ve haysiyetine saldırmaktan hicap duymuyor musunuz? Milletime sesleniyorum: Bu bir avuç muhteris, hem millete hem de devlete büyük zarar veriyorlar. Şikayetçi olun, susmayın ve sesinizi yükseltin."

Aziz milletim;



Ya adalet, ya sefalet… Artık önümüzde başka seçenek yok.



Türk yargı tarihinin en büyük rezaletini yaşatanlar haklarında suç duyurusunda bulundum ve bulunmaya devam edeceğim.



Bir avuç muhterisin ülkemize ödettiği bedelin, yedikleri kul hakkının tarifi yok. Bu… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 24, 2025

Kaynak: Haber Merkezi