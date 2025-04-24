GSM Hatları Çöktü, Deprem Sonrası Fatura Yine Vatandaşa Çıktı: Bakan 'Fazla Arama Kapasitesinden' Dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu GSM şirketleri CEO'larıyla bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Uraloğlu, İstanbul'daki hiçbir baz istasyonunda sorun yaşanmadığını belirtti. Gelen yoğun talep nedeniyle aramaların yüzde 75'ini karşılayabildiklerini belirten Uraloğlu, web tabanlı aramalarda bir sorun yaşamadıklarını da not düştü.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GSM şirketlerinin CEO'ları ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünden bu yana tüm sahayı kontrol ettiklerini belirten Uraloğlu, bugün de BTK Başkanı ile birlikte Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom CEO'ları ile bir araya geldiklerini dile getirdi.

Bu üç operatörün İstanbul'da toplam 20 bin adet baz istasyonu olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, bu baz istasyonlarının hiçbirinde kapsama problemi yaşamadıklarını ifade etti.

'7 İLA 10 KAT ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ'

İstanbul’daki baz istasyonlarının mevcut görüşme trafiğinin 2.5 katına kadar kaldırma kapsamı olduğunu belirten Uraloğlu, depremlerin ardından 7 ila 10 katlık trafik artışı gerçekleştiğini; bu nedenle görüşmelerin yüzde 75’sini karşılayabildiklerini ancak yüzde 25'lik kısmında problem olduğunu belirtti.

Uraloğlu, 15 dakikalık bir problemin ardından iletişimin normale döndüğünü de ifade etti.

'İNTERNET TABANLI İLETİŞİMDE SORUN YAŞANMADI'

Web tabanlı görüşmelerde de 2 kat artış olduğunu ancak bu görüşmeler üzerinde herhangi bir aksaklığın yaşanmadığını belirten Uraloğlu, toplantıda benzer sıkıntıları bir daha yaşanmaması için neler yapılması gerektiğinin masaya yatırıldığını söyleyerek 1999 depreminden bu yana 4 katlık kapasite artışı sağladıklarına dikkat çekti.

Uraloğlu, son olarak vatandaşlara bu tarz kriz anlarında internet tabanlı iletişim kanallarını tercih etmelerini önerdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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