Önce 6 Şubat Şimdi İstanbul… GSM Operatörlerinde 'Deprem' Çatlağı! İsyan Ettirdi

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında sarsıntılar devam ederken deprem anında çekmeyen GSM operatörlerine tepki yağdı. Vatandaşlar, ceza kesilmesi için bakanlığa çağrı yaptı.

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Önce 6 Şubat Şimdi İstanbul… GSM Operatörlerinde 'Deprem' Çatlağı! İsyan Ettirdi

11 ilde büyük yıkım yaratan, 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin ardından gözlerin çevrildiği İstanbul, sabah saatlerinde 6,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Depremin ardından 3 saatte 52 sarsıntı kaydedildi. Yürekleri ağza getiren deprem sonrasında GSM operatörleri vatandaşı isyan ettirdi. Çok sayıda kişi yakınlarına ulaşamadı, telefonlar çekmedi.

Önce 6 Şubat Şimdi İstanbul… GSM Operatörlerinde 'Deprem' Çatlağı! İsyan Ettirdi - Resim : 1

CEZA ÇAĞRISI

Çöken GSM operatörlerine sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı. Vatandaşlar, GSM operatörlerine ceza kesilmesi için çağrı yaptı.

‘GSM operatörlerine milyarlarca dolarlık cezalar yazılmalı. Kâr edecekler diye insanların hayatlarıyla oynuyorlar’ diyerek seslendiler.

Önce 6 Şubat Şimdi İstanbul… GSM Operatörlerinde 'Deprem' Çatlağı! İsyan Ettirdi - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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