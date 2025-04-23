Konya’da İş Kazası, Çatı Ustası Ağır Yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde çatı ustası, tek katlı inşaatın çatışana çıkmak isterken 3 metre yüksekliğinden beton zemine düşerek hastanelik oldu. Ağır yaralanan işçinin vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.

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Konya’da İş Kazası, Çatı Ustası Ağır Yaralandı

Olay, Kulu merkezde yaşandı. Alınan bilgiye göre, çatı ustası E.E.U. çalışmak için inşaat halindeki evin çatısına çıktı. Usta E. E. U, çatıyı çatmak isterken dengesini yitirdi ve beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. İhbar sonrası adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İlk tedavisi olay yerinde yapılan yaralı Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen E.E.U. ambulansla Konya’ya sevk edildi.

Yaşanan iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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