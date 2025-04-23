Siirt’te Jandarmadan Köy Okulu Öğrencilerine 23 Nisan Jesti
Siirt İl Jandarma Komutanlığı,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, ilçe köylerindeki okullara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek küçük çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.
Pervari, Baykan, Eruh, Şirvan, Kurtalan ve Tillo ilçelerine bağlı köy okullarında gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklar bayramı jandarma personeliyle birlikte kutladı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrenciler için çeşitli oyunlar ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi.
Kaynak: İHA