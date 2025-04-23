Konya'da İnşaat Ustası Üç Metreden Düştü

Konya'nın Kulu ilçesinde çatı ustası E.E.U. çalışmak için inşaat halindeki evin çatısına çıktı. Çatıyı çatmak için çalışırken dengesini kaybeden E.E.U. beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk tedavisi olay yerinde yapılan yaralı Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen E.E.U. ambulansla Konya’ya sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA