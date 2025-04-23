Petshopa Uyuşturucu Baskını, Onlarca Kilo Yakalandı
Maltepe'de petshopa gerçekleştirilen uyuşturucu baskınından onlarca kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli ise yakalandı.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince devam eden çalışma neticesin, gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonrası Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan petshopa baskın düzenlendi.
Baskın düzenlenen iş yerinde gerçekleştirilen aramada 138 paket içinde yerleştirilmiş yaklaşık 100 kilogram uyuşturucu bulundu.
Operasyon kapasamında Önder G. (28), Seyit Muhammet A. (26), Burak T. (26) ve Selim Can A. (27) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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