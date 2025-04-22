Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şahıs Gözaltında

Bodrum'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şahıs Gözaltında

Jandarma ekipleri, B.A. adlı şüphelinin Muğla'da Yalıkavak ve Koyunbaba mahallelerindeki ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını aldı. Ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın adreslerine operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramalarda 50 gram esrar, 150 gram bonzai, 23 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 10 kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A., karakola götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

118 Suç Kaydı Bulunan Suç Makinesi İstanbul'da Yakalandı 118 Suç Kaydı Bulunan Suç Makinesi İstanbul'da Yakalandı
Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu
Adıyaman'da IŞİD Operasyonu! 1 Gözaltı Adıyaman'da IŞİD Operasyonu! 1 Gözaltı
Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda
Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak
Tapuda Yılların Uygulaması Kaldırıldı: Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek Tapuda Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek
Edirne'de Hasat başladı! Tarlaya Giren Hüngür Hüngür Ağladı, Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu Edirne'de Hasat başladı! Tarlaya Giren Hüngür Hüngür Ağladı, Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu
Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı