Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şahıs Gözaltında
Bodrum'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, B.A. adlı şüphelinin Muğla'da Yalıkavak ve Koyunbaba mahallelerindeki ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını aldı. Ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın adreslerine operasyon düzenledi.
İkametlerde yapılan aramalarda 50 gram esrar, 150 gram bonzai, 23 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 10 kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A., karakola götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA