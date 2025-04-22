Adıyaman'da IŞİD Operasyonu! 1 Gözaltı
Adıyaman'da IŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.
Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Jandarma Komutanlığı tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda, merkeze bağlı Gökçay Köyü kırsalında bir iş yerinde çalışan Z.H.A. isimli yabancı uyruklu şahıs yakalandı. IŞİD'e üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA