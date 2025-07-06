Gazze Ateşkesinde Kriz: İsrail'den 'Kabul Edilemez' Çıkışı! Müzakereler Tıkandı mı?

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Hamas, ABD'nin önerdiği Gazze'de 60 günlük ateşkes teklifine "olumlu yanıt" verdiğini duyurmuştu. İsrail ise pazar günü Katar'a müzakere için heyet gönderileceğini açıkladı. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yeni bir açıklama yapıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin Katar önerisinde "kabul edilemez değişiklikler" talep ettiğini duyurdu.

HAMAS'IN TALEPLERİ NELER?

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Hamas anlaşma metninde üç temel değişiklik önerisinde bulundu:

-Kalıcı ateşkes vurgusu: Görüşmelerde bir sonuca varılana kadar kalıcı bir ateşkesin devam edeceğinin anlaşma metninde açıkça belirtilmesi.

-İnsani yardımların yeniden başlaması: İnsani yardımların Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarının desteklediği mekanizmalar aracılığıyla tam olarak yeniden başlaması.

-İsrail ordusunun geri çekilmesi: İsrail ordusunun mart ayında önceki ateşkesin çökmesinden önceki pozisyonlara geri çekilmesi.

İSRAİL KATAR'A HEYET GÖNDERİYOR

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hamas'tan gelen bu değişiklik önerilerinin İsrail için kabul edilemez olduğu belirtildi. Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, dolaylı görüşmelere ilişkin davetin kabul edilmesi ve "İsrail'in üzerinde mutabık kaldığı Katar önerisine dayanarak esirlerin geri getirilmesi için temasların sürdürülmesi" talimatı verdiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail müzakere ekibinin pazar günü Katar'daki görüşmelere katılmak üzere yola çıkacağı duyuruldu.

Kaynak: İHA