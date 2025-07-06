CHP Lideri Özgür Özel'den Amasya'da Erken Seçim Çağrısı

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CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Amasya oldu. Mitingde halktan büyük ilgi gören CHP liderleri Özgür Özel, iktidara erken seçim çağrısı yaparak "Milletin iradesi gasp edilemez" mesajı verdi.

Özel, mevcut iktidarın halkla bağını kaybettiğini, artık milletin ne derdine kulak verdiğini ne de sorunlarına çare bulduğunu söyledi. "Milletten korkan, sandıktan kaçan bir iktidarla karşı karşıyayız" diyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halktan uzaklaştığını, salonlarda kendi atadığı kişilere konuştuğunu ifade etti.

'MİLLİ İRADE GASP EDİLİYOR'

Konuşmasında 31 Mart seçimlerinde halkın sandıkta net bir mesaj verdiğini belirten Özel, iktidarın bu mesajı hâlâ anlamadığını savundu. Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki göstererek "Patron millettir, millet ne derse o olur" vurgusu yaptı.

ZAM TEPKİSİ

Özgür Özel, ekonomik krizle boğuşan asgari ücretliler ve emeklilerin tarihinin en zor dönemini yaşadığını belirtti. Altın üzerinden verdiği örneklerle maaşların alım gücünün ne kadar düştüğünü anlatan Özel, iktidarın uyguladığı zam oranlarını yetersiz bulduğunu söyledi ve "Bu millet size hakkını helal etmiyor" ifadelerini kullandı.

'YARGI DARBESİ'

Tutuklamalarla yürütülen "yargı darbesine" 150 milyar dolar harcandığını iddia eden Özel, bu parayla işsizlik, yoksulluk ve genç işsizliğin çözülebileceğini savundu. Darbeye harcanan paranın, emekliye yapılan zammın 150 katı olduğuna dikkat çekti.

AKP'nin halktan koptuğunu, devletin kapılarını halka kapatıp sadece seçkin bir zümreye hizmet ettiğini ileri süren Özel, gençlerin artık hak ederek değil, torpil bularak bir yerlere gelebildiğini söyledi. "Artık AK Parti aşırı kibrin partisidir" dedi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

CHP'nin anketlerde birinci parti olduğunu hatırlatan Özel, Erdoğan'a erken seçim çağrısı yaptı. "3 Kasım'da gelenler, 2 Kasım'da gidecek" diyen Özel, milletin artık değişim istediğini ve bu düzenin çatırdadığını vurguladı. "Bu milletin sesi Amasya'dan yükseliyor" diyerek meydan okudu.

Mitingin sonunda Özgür Özel, Amasyalılara seslenerek "Cumhuriyet'i yeniden halkın devleti yapmak için yola çıkıyoruz. Hazır mısınız?" dedi.

Kaynak: ANKA