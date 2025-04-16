Bursa'da İş Kazası: Elini Makineye Kaptıran İşçinin Parmakları Koptu
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde yaşanan iş kazasında, 52 yaşındaki işçi Murat U., elini kesim makinesine kaptırarak üç parmağını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sularında Mahmudiye Mahallesi 15. Mobilya Sokak'ta bulunan bir atölyede meydana geldi. Ahşap kesimi yapan Murat U., dikkatsizlik sonucu sağ elini makineye kaptırdı. Kazada işçinin orta, yüzük ve serçe parmağı koptu.
Ağır yaralanan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından kopan parmaklarının dikilebilmesi için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA