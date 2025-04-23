Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı, 1’i Ağır, 4 Yaralı

Elazığ’da, hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonrası meydana gelen kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı, 1’i Ağır, 4 Yaralı

Kaza, Harput Mahallesi Karataş köyü yakınında meydana geldi. Orhan Karakaya’nın kontrolünü yitirdiği 31 AHC 846 plakalı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı.

Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı, 1’i Ağır, 4 Yaralı - Resim : 1

Kazada 1’i ağır, 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı, 1’i Ağır, 4 Yaralı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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