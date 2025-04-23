Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı, 1’i Ağır, 4 Yaralı
Elazığ’da, hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonrası meydana gelen kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Harput Mahallesi Karataş köyü yakınında meydana geldi. Orhan Karakaya’nın kontrolünü yitirdiği 31 AHC 846 plakalı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı.
Kazada 1’i ağır, 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA