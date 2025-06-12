Hindistan'da Uçak Düştü! İçinde 244 Yolcu Vardı

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Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Air India’ya ait AI171 sefer sayılı yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Hindistan medyasına göre, Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak, 12 Haziran 2025 günü yerel saatle 13:38’de havalandıktan yaklaşık beş dakika sonra, havalimanı yakınındaki Meghani Nagar bölgesinde kaza yaptı.

India Today’in haberine göre, uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere toplam 244 kişi bulunuyordu. Ancak, uçaktaki yolcu sayısı ve kazanın nedeni hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, kazanın kalkıştan beş dakika sonra meydana geldiğini doğruladı.

🔴 #SONDAKİKA



Hindistan'da düşen yolcu uçağından ilk görüntüler geldi...



Öte yandan uçakta bulunan yolcu sayısı 242 olarak güncellendi. https://t.co/NurTe8LH4K pic.twitter.com/soHJFJ1Ils — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 12, 2025

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kaza bölgesinden yoğun siyah dumanların yükseldiği ve olay yerinde büyük bir yangın olduğu görüldü. Görgü tanıkları, yüksek bir patlama sesi duyduklarını ve uçağın kalkış sonrası hızla irtifa kaybederek düştüğünü bildirdi. Kaza anı, çevredeki cep telefonlarıyla kaydedildi ve bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI PAYLAŞILMADI

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi ve Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) birimleri sevk edildi. Ahmedabad polisi, havalimanı ve çevresindeki yolları trafiğe kapattı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, kazada yaralanan bazı yolcuların hastanelere kaldırıldığı belirtildi, ancak ölü veya yaralı sayısı hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN İLK AÇIKLAMA

Air India, X hesabından yaptığı açıklamada, “AI171 sefer sayılı Ahmedabad-Londra Gatwick uçuşumuz, 12 Haziran 2025 tarihinde bir olayla karşılaştı. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve en kısa sürede airindia.com ve X hesabımız üzerinden güncellemeleri paylaşacağız” dedi.

BAKAN OLAY YERİNDE

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Gujarat Eyalet Başkonsolosu, Eyalet İçişleri Bakanı ve Ahmedabad Polis Komiseri ile görüşerek, merkezi hükümetin tam destek sağlayacağını açıkladı. Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu da kaza bölgesine hareket ettiğini ve durumu bizzat takip ettiğini belirtti.

UÇAĞIN KARA KUTUSU ARANIYOR

Kaza, 1988 yılında aynı havalimanında 133 kişinin hayatını kaybettiği Indian Airlines Flight 113 faciasını hatırlattı. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), uçağın kara kutusunun (uçuş veri kaydedicisi ve kokpit ses kaydedicisi) bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın teknik bir arıza, pilot hatası veya başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, DGCA ve muhtemelen Boeing’den bir teknik ekibin katılımıyla yürütülecek soruşturmayla belirlenecek.

ESKİ BAŞBAKAN DA MI UÇAKTAYDI?

Yerel medyada, eski Gujarat Eyalet Başbaknı Vijay Rupani’nin uçakta olabileceğine dair iddialar yer aldı, ancak bu bilgi resmi makamlarca doğrulanmadı.

Kurtarma çalışmaları ve soruşturma devam ediyor. Yetkililerden kazanın nedeni ve yolcu durumu hakkında detaylı bir açıklama bekleniyor

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