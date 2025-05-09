Şili’de Ambulans Uçak Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Şili’nin Curacavi kentinde dağlık alana düşen ambulans uçağın enkazına ulaşıldı. Kazada pilot, yardımcı pilot, doktor, hemşire, hasta ve refakatçi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi.
Güney Amerika ülkesi Şili’de, Metropolitan bölgesine bağlı Curacavi kentinde bir ambulans uçağı dağlık alana düştü. Metropolitan Bölgesi Başkanlık Delegesi Gonzalo Duran, yaptığı açıklamada, uçağın enkazına ulaşıldığını duyurdu.
Kazada, uçakta bulunan pilot, yardımcı pilot, doktor, hemşire, hasta ve hasta refakatçisi olmak üzere toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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