5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor

1 YIL BEKLEYEN PEYNİR, KATMA DEĞERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Muş eski kaşar peyniri 2023 yılında coğrafi işaretle tescillendi. Üretimin merkezindeki isimlerden biri olan Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Göç, Muş’un tarım ve hayvancılık açısından sahip olduğu doğal zenginliklere dikkat çekerek, ilin potansiyelinin her geçen gün daha da ortaya çıktığını belirtti.