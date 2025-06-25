5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor
Muş’ta coğrafi işaretli eski kaşar peyniri, 5 kardeşin kurduğu tesiste yılda 160 ton üretiliyor. 1 yıl olgunlaştırılarak satışa sunulan peynir, 2024’te 50 milyon TL’lik ekonomik katkı sağladı.
Kaynak: AA
Muş'ta girişimci 5 kardeşin kurduğu peynir üretim tesisi, kentin tescilli ürünü olan eski kaşar peynirini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırarak büyük bir ekonomik değer yaratıyor. Yıllık 160 ton üretim kapasitesine sahip tesiste üretilen peynirler, İstanbul’dan İzmir’e, Ankara’dan Mersin’e kadar birçok kentte sofralara ulaşıyor.
1 YIL BEKLEYEN PEYNİR, KATMA DEĞERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Muş eski kaşar peyniri 2023 yılında coğrafi işaretle tescillendi. Üretimin merkezindeki isimlerden biri olan Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Göç, Muş’un tarım ve hayvancılık açısından sahip olduğu doğal zenginliklere dikkat çekerek, ilin potansiyelinin her geçen gün daha da ortaya çıktığını belirtti.
Göç, kentte yaklaşık 242 bin büyükbaş ve 1 milyon 160 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu ifade ederek, Muş’un bölgesel anlamda hayvancılığın merkezi haline geldiğini vurguladı. TÜİK’in 2024 verilerine göre, Muş’ta yıllık yaklaşık 400 bin ton süt üretildiğini, bunun 1600 tonunun ise eski kaşar üretiminde değerlendirildiğini söyledi.
1955’TEN BERİ ÜRETİLİYOR, BUGÜN 50 MİLYON TL KAZANDIRIYOR
Muş eski kaşarının geçmişinin 1955 yılına kadar uzandığını belirten Göç, "Katma değeri oldukça yüksek olan bu ürün, sadece yöresel bir lezzet değil, aynı zamanda kent ekonomisi için güçlü bir gelir kaynağı. 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 50 milyon liralık bir ekonomik katkı sağlamış durumda" dedi.
Yaklaşık 60 yılı aşkın süredir peynir üretimi yapan Ercan Rençber ise kardeşleriyle birlikte işletmeyi büyüttüklerini, günlük bir ton kaşar ürettiklerini belirtti. Üretimde kullanılan sütlerin kentin yüksek rakımlı yaylalarından geldiğini ve hijyenik koşullarda işlendiğini vurgulayan Rençber, peynirlerin en az altı ay olgunlaştırıldıktan sonra satışa sunulduğunu söyledi.
Muş’un eşsiz doğası ve üreticilerin emeğiyle sofralara ulaşan eski kaşar peyniri, sadece bir gıda ürünü olmanın ötesine geçerek, bölge ekonomisine yön veren önemli bir değer haline gelmiş durumda.