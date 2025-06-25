PKK'nın Silah Teslimi Ne Zaman Olacak? Tarih ve Teslim Noktaları Belli Oldu
12 Mayıs’ta kendini feshettiğini duyuran terör örgütü PKK’nın ardından, Türkiye’nin “terörsüz gelecek” hedefinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Edinilen bilgilere göre, terör örgütünün silah bırakma süreci Temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak. Teslimatların, Ağustos ayının sonunda tamamlanması bekleniyor.
Kaynak: Milli Gazete
Milli Gazete'den Ahmet Sesli'nin haberine göre, silahsızlanma sürecinin koordinasyonu için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir komisyonun oluşturulması gündemde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine şekillenen bu adımın, tüm siyasi partilerin katılımıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun Meclis tatile girmeden, yani Temmuz ayının ilk haftasında kurulacağını açıkladı. Komisyonun ilk gündemi ise terör örgütü PKK'nın silahlarını teslim etme süreci olacak.
TESLİMLER ULUSLARARASI GÖZLEMCİLER EŞLİĞİNDE YAPILACAK
Teslim süreci yalnızca Meclis komisyonuyla sınırlı kalmayacak. Güvenlik bürokrasisi süreci yakından takip ederken, uluslararası gözlemciler de sahada yer alacak. Teslim edilen silahlar, bu üçlü yapı tarafından kayıt altına alınacak ve kontrollü şekilde imha edilecek.
KUZEY IRAK’TA 3 TESLİM NOKTASI BELİRLENDİ
Silah teslimatının yapılacağı lokasyonlar da netleşti. Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK mensupları silahlarını Kuzey Irak’taki 3 ayrı noktada teslim edecek. Bu bölgeler; Duhok’a bağlı Amediye’de yer alan Kani Masi, Erbil’e bağlı Binar ve Koyê bölgeleri ile Süleymaniye’nin Ranya ve Seyid Sadık bölgeleri olarak planlandı.
SİYASİ DESTEKLE SÜREÇ İLERLİYOR
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin öncülük ettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek verdiği “Terörsüz Türkiye” süreci, terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası yeni bir döneme girdi. Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede alınan fesih kararı, 12 Mayıs’ta kamuoyuna duyurulmuştu. Şimdi ise gözler, silah teslim sürecinin fiilen başlamasında ve bu sürecin nasıl işleyeceğinde.