PKK'nın Silah Teslimi Ne Zaman Olacak? Tarih ve Teslim Noktaları Belli Oldu

Milli Gazete'den Ahmet Sesli'nin haberine göre, silahsızlanma sürecinin koordinasyonu için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir komisyonun oluşturulması gündemde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine şekillenen bu adımın, tüm siyasi partilerin katılımıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun Meclis tatile girmeden, yani Temmuz ayının ilk haftasında kurulacağını açıkladı. Komisyonun ilk gündemi ise terör örgütü PKK'nın silahlarını teslim etme süreci olacak.

TESLİMLER ULUSLARARASI GÖZLEMCİLER EŞLİĞİNDE YAPILACAK

Teslim süreci yalnızca Meclis komisyonuyla sınırlı kalmayacak. Güvenlik bürokrasisi süreci yakından takip ederken, uluslararası gözlemciler de sahada yer alacak. Teslim edilen silahlar, bu üçlü yapı tarafından kayıt altına alınacak ve kontrollü şekilde imha edilecek.