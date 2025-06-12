ABD- İran Hattında Kriz Derinleşiyor! İki Ülke Arasında Çatışma Çanları, Kırmızı Alarm Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tahran ile Washington arasındaki nükleer tansiyonun giderek artması üzerine, İran tarafından yapılan "Çatışma çıkarsa Amerikan üslerini hedef alırız" açıklamasının ardından, ABD yönetimi Bağdat’taki büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı. Beyaz Saray bu kararı onaylarken, ABD ordusunun tahliye hazırlıklarını tamamlamış şekilde beklediği bildirildi.

GÖREVLİ SAYISI AZALTILIYOR

Konuya dair konuşan ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikalıları “hem ülkede hem yurt dışında güvende tutmak istediğini” vurgulayarak, bu çerçevede yapılan değerlendirmeler sonucunda Bağdat Büyükelçiliği'nde görevli personel sayısının azaltılacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan başka bir yetkili ise, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Orta Doğu’daki gergin gelişmeleri yakından izlediğini belirtti. Aynı yetkili, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, bölgede görev yapan askerlerin yakınlarının 'gönüllü olarak bulundukları ülkelerden ayrılmasına onay verdiğini' ve CENTCOM’un 'her an hazır olmak için' Dışişleri Bakanlığı ile bölgedeki müttefiklerle koordinasyon içinde hareket ettiğini aktardı.

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakere süreci halen sürerken, ABD Başkanı Trump, eğer görüşmeler başarısız olursa İran’ı “daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını” ifade etmişti.

İRAN'DAN 'VURURUZ' MESAJI

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ise, bu açıklamalara karşılık olarak ABD'nin bölgedeki tüm askeri üslerinin İran’ın menzilinde olduğunu belirterek, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA