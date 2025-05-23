ABD-İran Nükleer Müzakerelerinde 5'inci Tur Bitti! 'İlerleme Kaydedildi, Kesin Sonuca Ulaşılamadı'

Daha önce Umman’da gerçekleştirilen ilk turla başlayan görüşmelerin bu yeni aşamasında, taraflar Roma’daki Umman Büyükelçiliği rezidansında bir araya geldi. Toplantıya, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ev sahipliği yaptı.

İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderlik ederken, ABD tarafı ise Başkan Donald Trump tarafından Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak görevlendirilen Steve Witkoff tarafından temsil ediliyordu ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

ABD HEYETİNİN BAŞINDAKİ İSİM MASADAN KALKTI

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD müzakere heyetine başkanlık eden Steve Witkoff’un nükleer görüşmeler için bulunduğu Roma’dan "uçuş programı" nedeniyle ayrıldığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü, İran devlet televizyonuna verdiği demeçte, “Amerikan müzakere ekibinin başkanı, uçuş programı nedeniyle birkaç dakika önce buradan ayrıldı” dedi.

3 BUÇUK SAAT SÜRDÜ, SONUNA ULAŞILAMADI

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da yürütülen beşinci tur dolaylı müzakerelerin sona erdiğini duyurdu.

İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da yürütülen dolaylı müzakerelerin beşinci turu yaklaşık 3 buçuk saat sonra sona erdi. Müzakerelere arabuluculuk eden Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran ile ABD arasındaki görüşmelerin beşinci turu bugün Roma'da sona erdi. Bazı ilerlemeler kaydedildi, ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılamadı. Önümüzdeki günlerde kalan konuların netleşmesini umuyoruz. Böylelikle sürdürülebilir ve onurlu bir anlaşmaya ulaşma yönündeki ortak hedefimize doğru ilerleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA