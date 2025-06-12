Kahvaltıların Vazgeçilmezi Tahinde Ölümcül Tehlike!

Almanya'nın Türkiye'den aldığı tahinde salmonella bakterisi tespit edildi. Ürünler için apar topar alıcılardan geri çağırma kararı verildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Kahvaltıların Vazgeçilmezi Tahinde Ölümcül Tehlike!
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Dünyanın en önemli problemleri arasında gıda güvenliği yer alırken, ülkeler bu konuya önlem olarak pek çok adım atıyor. Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde de (RASFF) insan ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalara yer veriliyor.

RASFF’ta Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen ürünlerden birçoğu da kendisine listede yer buluyordu. Son olarak Almanya’nın Türkiye’den aldığı tahinde de ölümcül bir tür olan Salmonella bakterisi tespit edildi.

Resmi market kontrollerinde ortaya çıkan durumunun ‘ciddi’ tehlike arz ettiği bildirildi.

Ürünler için alıcılardan geri çağırma kararı verildi.

Kahvaltıların Vazgeçilmezi Tahinde Ölümcül Tehlike! - Resim : 1

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalık olarak biliniyor. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşıyor ve dışkı yoluyla dışarı atılıyor. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşıyor.

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