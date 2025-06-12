Orta Doğu’da Kırmızı Alarm: ABD Büyükelçiliği Tahliye Ediliyor

ABD, artan güvenlik riskleri nedeniyle Bağdat Büyükelçiliği’ni tahliye etme kararı aldı. Savunma Bakanı Hegseth, Orta Doğu’da görevli askerlerin ailelerinin gönüllü tahliyesine onay verdi. Bölgedeki diplomatik misyonlar kırmızı alarma geçti.

Orta Doğu’da Kırmızı Alarm: ABD Büyükelçiliği Tahliye Ediliyor
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ABD, Orta Doğu’da artan güvenlik tehditleri nedeniyle diplomatik ve askeri tedbirlerini artırıyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’nin tahliyesini doğruladı. Aynı zamanda ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, bölgede görev yapan ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak tahliye edilmesine onay verdiğini açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin bölgede artan güvenlik riskleri sebebiyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçilik binasını tahliye etmeye hazırlandığı iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Kelly, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesini doğrulayarak, "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" dedi.

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkili ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bu karardan haberdar olduğunu söyledi.

ASKER AİLELERİNİN TAHLİYESİNE ONAY

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu'da görevli ABD askerlerinin aileleri hakkında açıklamada bulundu. CENTCOM, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını belirterek, "Orta Doğu'daki gerginliği izliyoruz" dedi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi de, Orta Doğu'da tırmanan gerginlik uyarısında bulunarak, Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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