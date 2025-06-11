Madleen Baskınında Korkunç Detaylar! Gemideki Doktor Anlattı: 'Bir Parça Ekmek İçin 3 Saat Bekledik'

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İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’ye yardım için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna bağlı Madleen yelkenlisi Mısır açıklarına ulaşmış, içinde Türk gönüllülerin de yer aldığı 12 aktivist, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınmıştı. Aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb Ordu ile Yasemin Acar’ın da bulunduğu 12 yardım gönüllüleri uluslararası sulardayken alıkonulmuştu.

Gemide bulunan İsveçli Greta Thunberg, Almanya vatandaşı Yasemin Acar ve Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu ile birlikte toplam 12 aktivist sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na götürülmüştü.

Gemide bulunan Fransız doktor Baptiste André, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile Fransız uçağına binerek serbest bırakılan aktivistlerden biri oldu. Yaşadıklarını anlatan André fiziksel şiddet görmediklerini ancak kötü muameleye ve psikolojik baskıya maruz kaldıklarını ifade etti.

'GRETA'YI BİLEREK UYUTMADILAR'

Greta Thunberg'in özellikle hedef alındığını söyleyen André uykusuz bırakılması için çaba harcandığını belirterek, "Uyuduğunda İsrailli yetkililer onu uyandırıyordu" dedi.

'TUVALETE İZİN VERİLMEDİ'

Gözaltında tutuldukları yerde yüksek sesle müzik çalındığını ve görevlilerin alaycı şekilde dans ettiğini anlatan André, su ve yiyecek erişimlerinin de kısıtlandığını söyledi. “Bir parça ekmek alabilmek için üç saat bekledik” diyen Fransız doktor, tuvalet kullanımına da izin verilmediğini belirtti.

GRETA THUNBERG SINIR DIŞI EDİLDİ

İsrail, Greta Thunberg ve iki Fransız aktivisti sınır dışı etti. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu diğer aktivistlerin ise hâlâ gözaltında olduğu bildirildi. İsrailli yetkililer, sınır dışı belgelerini imzalamayı reddedenlerin yargılanabileceğini duyurdu. Baptiste André, “Ailesel ve kişisel nedenlerle belgeleri imzaladım ama aynı zamanda yaşadıklarımızı anlatmak için de bunu yaptım” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi