Güney Afrika'da Şiddetli Fırtına ve Kar Can Kaybına Neden Oldu

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Güney Afrika fırtına felaketi yaşıyor. Şiddetli yağmur ve kar yağışı can kayıplarına neden oldu. Yetkililer, evlerin ve arabaların sular altında kaldığı Doğu Cape eyaletinde 7 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Sel sırasında lise öğrencilerini taşıyan bir otobüsün sel sularına kapıldığı, ağaca tutunan 3 çocuk dışında otobüste bulunanların kayıp olduğu belirtildi.

Otobüsün 22 kişi kapasitesi olduğunu ancak içerisinde bulunan çocukların sayısının bilinmediğini kaydeden yetkililer, afet müdahale ekiplerinin harekete geçtiğini bildirdi.

Güney Afrika Hava Durumu Servisi, Doğu Cape ve KwaZulu-Natal eyaletleri için birkaç gün boyunca yoğun ve etkili yağmur ve kar beklendiğini duyurdu.

Kaynak: AA