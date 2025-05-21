Fransa'da Sel Can Aldı

Fransa'da meydana gelen sel felaketinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Fransa'da Sel Can Aldı

Fransa’daki Var bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi meydana geldi. 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde üç gündür etkili olan yağış, sele neden oldu. Sel, Le Lavandou ile Vidauban kasabalarında can kayıplarına ve hasara yol açtı. Yetkililer, sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiğini, 2 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA

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