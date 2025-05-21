Fransa'yı Sel Vurdu: 3 Ölü, 2 Kayıp, Büyük Hasar

Fransa’nın Var bölgesinde pazartesi gününden beri süren şiddetli yağışlar sele yol açtı. Le Lavandou ve Vidauban’da 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi kayıp. Elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı bölgede 500’den fazla acil durum araması yapıldı.

Fransa'yı Sel Vurdu: 3 Ölü, 2 Kayıp, Büyük Hasar

Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde, 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününden bu yana devam eden yoğun yağışlar, bölgede büyük bir sel felaketine neden oldu. Şiddetli yağışların yol açtığı sel suları, Le Lavandou ve Vidauban kasabalarında can kayıplarına ve ciddi maddi hasarlara yol açtı. Yetkililer, sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiğini, 2 kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirdi.

Le Lavandou’da 20 Mayıs Salı günü bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Aynı kasabada kayıp olarak aranan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Vidauban kasabasında ise bir kişi, sel suları altında arabasında mahsur kalarak yaşamını yitirdi. Vidauban Belediye Başkanı Claude Pianetti, araçta bulunan iki kişiden yalnızca sürücünün kurtarılabildiğini, yolcunun ise hayatını kaybettiğini belirtti.

BÖLGEDE BÜYÜK HASAR VE KESİNTİLER

Sel felaketi, Var bölgesinde altyapıda ciddi hasarlara neden oldu. Elektrik ve su kesintileri yaşanırken, yaklaşık 600 haneye hala elektrik ve su sağlanamıyor. Bölgedeki ana yolların sular altında kalması nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Toulouse-Paris seferini yapan yüksek hızlı trenin rayları selden zarar gördü ve seferler iptal edildi. Trende bulunan 500 yolcu tahliye edildi.

ACİL DURUM EKİPLERİ SEFERBER

Pazartesi gününden bu yana Var bölgesinde 500’den fazla acil durum araması yapıldı. Cannes gibi çevre şehirlerden 100’den fazla kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. Yetkililer, selin etkilerinin devam etmesi nedeniyle bölgede ek önlemler alındığını, ancak hava koşullarının hala risk taşıdığını belirtti. Var bölgesi, Salı sabahı fırtına ve sel için en yüksek seviyede uyarıya alınmış, ancak uyarı seviyesi gün içinde düşürülmüştü.

MACRON’DAN TAZİYE MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel felaketinden etkilenenlere başsağlığı diledi. Macron, “Var bölgesindeki sel felaketi hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diliyorum. Şu an 2 kişi hala kayıp, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Devlet olarak tüm imkanlarımızla halkımızın yanındayız” dedi.

Sel felaketi, bölgedeki yaşamı felç ederken, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, vatandaşları sel riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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