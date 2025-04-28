Dört Ülke Karanlığa Gömüldü! Trenler Durdu, Trafik Işıkları Söndü

İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika'da büyük elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintinin edenini anlamayan halkın endişelendiği belirtildi. Trenlerin durdurulduğu, trafik ışıklarının dahi çalışmadığı, İspanya'nın başkenti Madrid'de metroların tahliye edildiği öğrenildi.

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İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika'da büyük çaplı elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'nın, elektriği tekrar sağlamak için enerji şirketleriyle birlikte çalıştığı belirtildi.

'TÜM KAYNAKLARI AYIRDIK'

İspanya hükümetinden yapılan ilk açıklamada, "Elektrik kesintisinin nedenini ve etkisini belirlemek için çalışıyoruz. Sorunu çözmek için tüm kaynakları ayırdık" ifadeleri kullanıldı.

'ORDU GEREKİRSE DÜZENİ SAĞLAMALI'

Madrid Belediye Başkanı, "Ulusal hükümetten, gerekirse ordunun düzeni sağlayabilmesi için üçüncü planı etkinleştirmesini istiyoruz" dedi. Öte yandan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez kriz toplantısına başkanlık ediyor.

METROLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yerel saatle öğlen 12'de başlayan kesintilerin ardından trafik ışıklarının dahi çalışmadığı öğrenildi. Reuters haber ajansı, İspanya'nın başkenti Madrid'de metroların tahliye edildiğini bildirdi.

İspanya'nın yanında Portekiz'de de iletişim araçlarının, havaalanlarının ve yüksek hızlı ulaşımın kesintilerden etkilendiği aktarıldı.

Dört Ülke Karanlığa Gömüldü! Trenler Durdu, Trafik Işıkları Söndü - Resim : 1

TÜM TRENLER DURDU

İspanyol demiryolu şirketi Renfe'den yapılan açıklamada ise ulusal çapta bir enerji kesintisi olduğu ve bu nedenle tüm trenlerin durduğu belirtildi.

Lizbon Havaalanı'ndaki birçok yolcunun da kesintiler nedeniyle uçaklara binemediği ifade edilirken, Portekiz hükümetinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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