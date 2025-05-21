Papa'dan Gazze İçin Yardım Çağrısı

Katolik Kilisesi'nin yeni lideri Papa 14’üncü Leo, bugün ilk kez genel kabul oturumunu gerçekleştirdi.

Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı oturumda açıklamalarda bulunan Papa, “Gazze Şeridi'ndeki durum giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor. Çocukların, yaşlıların, hasta insanların ödediği bu yürek parçalayıcı bedelin sona ermesi için insani yardımların onurlu şekilde girişine izin verilmesi ve düşmanlıklara son verilmesi çağrımı bir kez daha yürekten yineliyorum” ifadelerini kullandı.

Papa, inananlardan da her gün barış için dua etmelerini istedi, yürekleri silahsızlandırmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA