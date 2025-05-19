Tarihi Ziyaret Resmileşti: Papa 14. Leo'nun İznik’e Ne Zaman Geleceği Belli Oldu

Hristiyanlık tarihinde dönüm noktası kabul edilen Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü vesilesiyle Papa 14. Leo'nun Türkiye'yi ziyaret etmesi artık resmi bir karara bağlandı. Katolik dünyasının ruhani lideri, bu anlamlı ziyarete onay verdi.

Euronews Türkçe'den Esma Çakır'ın haberine göre, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Papa’ya yönelik davetini Aziz Andreas Yortusu’yla ilişkilendirerek, ziyaretin Kasım ayı sonunda gerçekleşmesini önerdi. Ortodoks dünyası açısından manevi bir ağırlık taşıyan bu dönem, sembolik değeri yüksek bir zaman dilimi olarak biliniyor.

Papa 14. Leo’nun kısa süre önce düzenlenen göreve başlama törenine Fener Rum Patriği Bartholomeos da bizzat katıldı. Törenin ardından Vatikan’da gerçekleştirilen görüşmede Patrik Bartholomeos ve Patrikhane heyeti, Papa’yla özel olarak bir araya geldi. Bu görüşmede Papa’ya Türkiye ziyareti için resmi davet de iletildi.

Planlamalara göre Papa 14. Leo'nun Türkiye programı önce Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyle başlayacak, ardından İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’ni ve İznik’i kapsayacak.

Kaynak: Euronews