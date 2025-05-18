62 Yıl Sonra Bir İlk! Liderler de Oradaydı... Papa 14. Leo Yüzüğü Taktı, Yemin Etti

Geçtiğimiz haftalarda göreve seçilen Papa 14. Leo için bugün Vatikan'da yemin töreni düzenlendi. 1963 yılından beri ilk kez bu kadar görkemli bir şekilde yapılan törene pek çok lider de katıldı. Türkiye'yi ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy temsil etti.

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından 8 Mayıs'ta yapılan Konklav'da seçilen Papa 14. Leo için Aziz Petrus Meydanı'nda özel bir tören ve ayin düzenlendi.

62 Yıl Sonra Bir İlk! Liderler de Oradaydı... Papa 14. Leo Yüzüğü Taktı, Yemin Etti - Resim : 1

Kardinallerinin eşliğinde tören alanına gelen Papa 14. Leo'ya, törenin hemen başında Kardinal Mario Zenari tarafından önce papalık sembolü olan beyaz kumaştan yapılan bir kuşak olan "Palio"su sonra da Kardinal Luis Antonio Tagle tarafından papalık yüzüğü olarak bilinen "Balıkçı Yüzüğü" takıldı. Yüzüğün değerinin 520 bin dolar olduğu belirtildi.

62 Yıl Sonra Bir İlk! Liderler de Oradaydı... Papa 14. Leo Yüzüğü Taktı, Yemin Etti - Resim : 2

Bu prosedürlerin ardından Papa 14. Leo, Aziz Petrus Meydanı'ndaki sunağın önünde ilk ayinini yönetti.

LİDERLER ORADAYDI

Aziz Petrus Meydanı'ndaki göreve başlama törenini on binlerce kişi yerinden takip etti. Yeni Papa'nın göreve başlama töreni için çok sayıda lider ve yabancı konuk da hazır bulundu.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İspanya Kralı 6. Felipe, Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friederich Merz, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın aralarında bulunduğu çok sayıda lider, yeni Papa'nın göreve başlama törenine iştirak etti.

Törene, Türkiye'yi temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

62 Yıl Sonra Bir İlk! Liderler de Oradaydı... Papa 14. Leo Yüzüğü Taktı, Yemin Etti - Resim : 3

FENER RUM PATRİĞİ DE KATILDI

Ayrıca Vatikan'la münasebetleri olan diğer din ve mezhepler kapsamında Fener Rum Patriği Bartholomeos da ayinde hazır bulundu. Vatikan ve çevresinde İtalyan güvenlik birimlerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, tören boyunca polis helikopteri devriye uçuşu yaptı.

'SAVAŞ YÜZÜNDEN ACI ÇEKENLERİ UNUTAMAYIZ'

Törendeki yaptığı konuşmasına önceki Papa Franciscus'u anarak başlayan Papa 14. Leo, selefinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını dile getirdi. Papa 14. Leo, Konklav'ın, bugünün sınamalarına yanıt vermek istediğini belirterek, "İlk büyük arzumuzun birleşik bir kilise olduğunu söylemek isterim" ifadesini kullandı.

62 Yıl Sonra Bir İlk! Liderler de Oradaydı... Papa 14. Leo Yüzüğü Taktı, Yemin Etti - Resim : 4

Ayinin son bölümünde de kısa bir konuşma daha yapan Papa 14. Leo, törene gelen yabancı liderlere ve meydanı dolduran halka teşekkür etti.

Papa 14. Leo, "Savaşlar nedeniyle acı çeken kardeşlerimizi unutamayız. Gazze'de çocuklar, aileler ve hayatta kalmayı başaran yaşlılar açlıkla karşı karşıya. Myanmar'da yeni çatışmalar, masum genç hayatları sona erdirdi. Harap olmuş Ukrayna ise en nihayetinde adil ve kalıcı bir barış için müzakerelerin başlamasını bekliyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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