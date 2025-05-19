İsrail'den 'Gazze'ye 9 Tardım Tırı' İddiası

İsrail'in 2 Mart'tan beri yardım girişlerine izin vermeyerek açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'ne bugün 9 yardım tırının girmesine izin vereceği ileri sürüldü.

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İsrail'den 'Gazze'ye 9 Tardım Tırı' İddiası

İsrail ordu radyosu, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne 9 yardım tırının girişine izin verme niyetinde olduğunu iddia etti. Haberde İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki "operasyonlarının" koordinatörü Gassan Alyan'ın "Çocuklara yönelik gıda dahil olmak üzere insani yardım yüklü 9 tır önümüzdeki saatlerde İsrail toprakları üzerinden Gazze Şeridi'ne girecek" ifadelerine yer verildi.

Ordu Radyosu muhabiri Daron Kadoş ise Telegram aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugün ilerleyen saatlerde ek yardım kamyonlarının da gelmesi bekleniyor ancak henüz kesinleşmedi" ifadelerini kullandı.

YARDIMLARI DURDURDU

İsrail devlet televizyonu KAN ve Kanal 12'de yer alan haberlere göre, beklenen yardım girişi, ABD ve Avrupa'nın İsrail'e yaptırım uygulanması yönündeki baskı ve tehditleri altında gerçekleşecek.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımının bir parçası olarak, en son 2 Mart'ta sınır kapılarını kapatarak yardım geçişlerini durdurmuştu. Tel Aviv yönetimi, böylece Gazze'deki yaklaşık 2,4 milyon Filistinliyi sistematik olarak açlığa mahkum etmeye devam ediyor.

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Kaynak: AA

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