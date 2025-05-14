Bir Şehrin Gözü Yolda! Herkes Papa'yı Bekliyor... 4 Medeniyetin Başkentinde Büyük Heyecan

Papa 14. Leo’nun İznik’e geleceğinin duyulmasının ardından tüm İznikliler heyecanla beklemeye başladı. Papa’nın kente gelişinin turizm açısından ekstra bir katlı sunacağını belirten İznikliler, hazırlıklara şimdiden başladı.

Papa’nın ziyaretinin tarihi henüz kesinleşmemişken, İznik Bazilika Müzesi’nde çalışmalar hız kazandı.

'4 MEDENİYETE BAŞKENTLİK YAPTI'

İznik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan, heyecanla beklenen ziyaret için şunları söyledi: Papa’nın İznik’e gelmesi, onlar açısından Hristiyanlar açısından oldukça önemlidir. Ancak, biz turizm gelişmesini önemsiyoruz. Onların buraya yapacağı ziyaret, daha sonrasında dünya gündemine gelmesi, yabancı turistlerin de İznik’i yakından takip etmesine vesile olacaktır. Esnaf açısından hafta sonları burada etkili oluyor. Ancak onlar da yakın il ve ilçelerden gelen yerli turistlerle oluyor. Biz artık yurt dışından da yabancı turistleri burada ağırlamak istiyoruz. Birlikte hareket edersek, İznik hak ettiği değere kavuşacaktır. 4 medeniyete başkentlik yapmış bir ilçenin turizmden geri kalması kabul edilemez.

'TOPRAKLAR DEĞER KAZANACAK'

İznik Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mahmut Dede ise şunları söyledi: Papa’nın İznik ziyaretiyle alakalı bütün herkesin oturup nasıl bir yol izleneceği konusunda birlikte hareket etmemiz gerekiyor. İznik sadece turizmiyle değil, topraklarıyla da değer kazanacaktır. Birçok yabancı yatırımcının bu açık hava müzesi olan İznik’te olmak isteyecektir. Belki bir gün Bursa’nın İznik ilçesi de girişler ücretli olabilir. Bunu birçok ülkede kendi gözlerimle gördüm.

Kaynak: İHA