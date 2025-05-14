Esila Ayık Yarın Hakim Karşısına Çıkacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık yarın hakim karşısına çıkacak.

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Esila Ayık Yarın Hakim Karşısına Çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestoların ardından tutuklanan Esila Ayık yarın hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 ay hapis cezası istenen kronik kalp ve böbrek hastası Esile Ayık yarın hakim karşısına çıkacak.

Esila Ayık’ın ilk durulması yarın 09.00’da Kartal Anadolu 77. Asliye Ceza mahkemesinde görülecek.

Arkadaşları, Esila Ayık için bir çağrı yaparak, "Herkesi desteğe bekliyoruz. Esila yarın aramızda olacak. Yanımızda olun" dedi.

Üniversite öğrencisi Esila Ayık, ifadesinde “Programa fotoğraf çekmek amacıyla gittim. Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf çektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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