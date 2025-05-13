Protestolarda Tutuklanan Üniversite Öğrencisi Esila Ayık İçin İstenen Ceza Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen izinsiz protesto gösterilerinde tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis cezası istendi.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Nisan Salı günü saat 19.00 sıralarında Kadıköy’de bulunan Festival Park Etkinlik alanında 'Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz' konulu programa katılan ve ellerinde suç içerikli pankart ve dövizleri tutup fotoğraf çektiren kişilerin, Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olarak tespit edildiği belirtildi.

3 ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın silüetinin olduğu dövizleri ellerinde tutarak fotoğraf çektirdikleri belirtildi.

'FOTOĞRAF AMACIYLA GİTTİM'

Kronik kalp ve böbrek hastası olduğu belirtilen üniversite öğrencisi Esila Ayık, ifadesinde ‘Programa fotoğraf çekmek amacıyla gittim. Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf çektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum’ dedi.

'KONSER İÇİN GİTTİM'

Arda Öğüşlü ise kendini şöyle savundu: Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz konulu programa konser için katıldım. Yağız olarak hatırladığım kişi elime pankartı verdi. Ben de havaya kaldırarak tuttum, suç teşkil ettiğini bilmiyordum. Arkadaşlarımın ısrar etmesi üzerine gittim. Yüzüme taktığım baffi (maske şeklindeki bez parçası) havanın soğuk olması nedeniyle taktım. Suçlamaları kabul etmiyorum.

Mehmet Efe Erdoğan ise 'Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz' konulu programa konser için katıldım. Görüntü tespit tutanaklarındaki kahverengi sırt çantalı kişi benim. Tanımadığım bir şahıs elime pankartı verdi. Pankartı okumadım. Arda isimli arkadaşım da vardı’ diyerek suçlamaları reddetti.

Kaynak: DHA