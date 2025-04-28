Savcılıktan Esila Ayık Hakkındaki Yanıltıcı Paylaşımlara Soruşturma

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Esila Ayık hakkında yapılan yanıltıcı ve yanlış paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıklandı.

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Savcılıktan Esila Ayık Hakkındaki Yanıltıcı Paylaşımlara Soruşturma

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Esila Ayık hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada, paylaşımlarda yazılanların gerçek olmadığı ve yanıltıcı, yanlış bilgilerin yayıldığı tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan paylaşımları yapanlar hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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