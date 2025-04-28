KYK Yurdundaki Gıda Zehirlenmesi Meclis Gündeminde! CHP’li Karasu’dan Bakan Bak’a Art Arda Sorular

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait Sancaktar Kız Öğrenci Yurdu’nda geçtiğimiz hafta sonunda, çok sayıda öğrenci, akşam yemeği sonrasında rahatsızlandı. Yemek sonrası mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve karın ağrısı gibi şikayetler yaşayan 48 öğrenci tedavi altına alındı. Olay yerine ambulanslar yönlendirilirken, bazı öğrenciler kendi çabalarıyla hastaneye ulaştı. Sivas Valiliği olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu, ancak yemek hizmetini sağlayan firmanın adı, denetim sonuçları ve sorumlular hakkında kamuoyuna bilgi verilmedi.

'KABUL EDİLEMEZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, öğrencilerin yaşadığı zehirlenme vakasıyla ilgilendi. Gençlere geçmiş olsun dileklerini ileten Karasu, “Yurtta yaşanan olay sonucunda 48 genç kız öğrencimizin zehirlenmesi yüreğimizi ağzımıza getirdi. Çok şükür ki sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Ama ailelerin emaneti olan bu gençleri emanet ettiğimiz yurtlarda bu tarz olaylarla sağlıklarının tehlikeye atılması kabul edilebilir bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizi emanet ettiğimiz yurtlarda, sağlıklarının tehlikeye atılması kabul edilebilir değil. Nedir bu gençlerin sizden çektiği! Yurtta kalır zehirlenir, hak arar gözaltına alınır, iş bulamaz intihar eder" açıklamasında bulundu.

'NEDİR BU GENÇLERİN SİZDEN ÇEKTİĞİ'

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe olan güvenini ifade eden “Benim bütün ümidim gençliktedir” sözünü hatırlatan Karasu, mevcut iktidarın ise gençlere yönelik yaklaşımının ters yönde olduğunu belirtti. Karasu, hükümetin gençlerin yaşadığı sorunlara duyarsız kaldığını dile getirerek, “Nedir bu gençlerin sizden çektiği? Yurtta kalır zehirlenir, hak arar gözaltına alınır, iş bulamaz intihar eder” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

BAKAN BAK'A ART ARDA SORULAR

Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a çeşitli sorular yönelten Karasu, soruşturmanın detaylarının ve kamuoyunun bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti. Karasu’nun yönelttiği başlıca sorular şöyle:

“Sivas’taki KYK’ya bağlı öğrenci yurtlarında hangi firma veya firmalar yemek hizmeti sağlamaktadır?

Öğrencilerin besin zehirlenmesi geçirmesine neden olan kişi ya da kişiler hakkında idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise soruşturma hangi aşamadadır? Sonuçlanmış ise sonuçları nelerdir?

Gıda zehirlenmesi yaşayan öğrencilerin bir kısmının kendi imkanları ile sağlık kuruluşlarına gittiği iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır? Söz konusu iddialar doğru ise bu konuda ihmali bulunan yurt yöneticileri hakkında idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise sonuçları ne olmuştur?

KYK Yurtlarında kalan öğrencilerin güvenliği ve sağlığı ile ilgili denetimler hangi aralıklarla yapılmaktadır?

Son bir yıl içinde Türkiye genelindeki KYK yurtlarında kaç gıda zehirlenmesi olayı yaşanmış ve bu olaylardan kaç öğrenci etkilenmiştir? Öğrencilerin sağlığını tehdit eden bu olayların sonuçları ne olmuştur?

Yaşanan gıda zehirlenmesi olayının ilk olmadığı bilinirken, ülkemiz genelindeki KYK yurtlarında kaç gıda mühendisi, diyetisyen görev yapmaktadır?”