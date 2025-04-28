İBB'ye İkinci Dalga Operasyon! Bir Kişi Daha Gözaltında

İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda bir kişi daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 52'ye yükseldi. Adliyeye sevklerin yarın yapılacağı bildirildi.

Son Güncelleme:
İBB'ye İkinci Dalga Operasyon! Bir Kişi Daha Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

İBB'ye yönelik geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonu kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 52'ye yükseldi.

Operasyonda gözaltına alınan ve ifade için emniyete götürülen kişilerin adliyeye sevklerinin yarın yapılacağı bildirildi.

Özgür Özel Tarih Vererek Meydan Okudu: 'AKP'li Belediyeleri Tek Tek Açıklayacağım'Özgür Özel Tarih Vererek Meydan Okudu: 'AKP'li Belediyeleri Tek Tek Açıklayacağım'Siyaset
Özgür Özel'den İBB Operasyonu Sonrası Hamle: Tüm Programlarını İptal EttiÖzgür Özel'den İBB Operasyonu Sonrası Hamle: Tüm Programlarını İptal EttiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İBB Operasyon Soruşturma
Son Güncelleme:
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
Uzman İsim 5 Yıl Önceki Afeti Hatırlattı: Elazığ'daki Depremin Sebebi Ne? Uzman İsim 5 Yıl Önceki Afeti Hatırlattı: Elazığ'daki Depremin Sebebi Ne?
13 Gündür Yoğun Bakımda… Sırrı Süreyya Önder İçin Hastaneden Açıklama Sırrı Süreyya Önder İçin Hastaneden Flaş Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime Ortaya Çıktı 45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime
Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı
Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle