13 Gündür Yoğun Bakımda… Sırrı Süreyya Önder İçin Hastaneden Flaş Açıklama

DEM Parti Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ndeki tedavisi 13. gününde devam ediyor. Hayati tehlikesi süren Önder için hastane basın açıklaması yaptı.

'HAYATİ TEHLİKESİ GİDEREK DEVAM EDİYOR'

Sırrı Süreyya Önder için yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde , ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi 13. gününde sürüyor. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi devam ediyor.​

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Önder, hastanede tedavi altına alınmasının 13'üncü gününde yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi