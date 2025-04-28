Yunanistan'dan Ege'de Tansiyonu Yükseltecek Hareket: Tam 150 Bin Yeni Asker

Yunanistan'dan Ege’de askeri gerilimi artırabilecek bir adım geldi. Yunanistan Savunma Bakanı, orduyu güçlendirmek amacıyla silahlı kuvvetler için yeni bir ‘aktif gönüllü yedek’ sistemi kurulacağını ve bu sisteme 150 bin yeni askerin dahil edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Son Güncelleme:
Yunanistan'dan Ege'de Tansiyonu Yükseltecek Hareket: Tam 150 Bin Yeni Asker

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı açıklamada, yedek askerlik uygulamasının savunma sisteminde önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

‘ULUSAL BEKAMIZ BUNU GEREKTİRİR’

Açıklamalarına devam eden Dendias, nitelik açısından iyileştirilmiş bir yedeklik sistemine ve yurttaş ordusunun ulusal savunma programına dahil edilmesine ihtiyaçları olduklarını belirterek, “Güvenliğimiz ve ulusal bekamız bunu gerektirir” şeklinde konuştu.

‘GÖNÜLLÜ YEDEK ASKERLİK SİSTEMİ’

Zorunlu askerlik görevini tamamlayanların başvuru yapmasına dayalı şekilde planlanan gönüllü yedek askerlik sisteminin oluşturulacağını kaydeden Dendias, operasyonel ve gerçekçi bir eğitimi temel alan dinamik bir modele ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

‘2030 HEDEFLERİ KAPSAMINDA…’

Bu programa son 10 yılda askerlik görevini yerine getirenlerin davet edileceğini söyleyen Dendias, amaçlarının 2030 hedefleri kapsamında silahlı kuvvetlerdeki acil ihtiyaçları karşılamak üzere farklı eğitimden geçmiş 150 bin aktif gönüllü yedek askerden oluşan yeni bir güç oluşturmak olduğunu ifade etti.

MSB'den Flaş 'Yunanistan' Açıklaması: 'Türk Haklarını İhlal Eden İddiaları Kabul Edilemez'MSB'den Flaş 'Yunanistan' Açıklaması: 'Türk Haklarını İhlal Eden İddiaları Kabul Edilemez'Güncel
Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Skandal Sözler! ‘Huzur Yok’ Dedi, Tehdit EttiYunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Skandal Sözler! ‘Huzur Yok’ Dedi, Tehdit EttiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Yunanistan Ege Denizi Asker
Son Güncelleme:
Polis Memurunun Sır Ölümü: Dere Yatağında Cansız Bedeni Bulundu Polis Memurunun Sır Ölümü
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
İstanbul'da Hasarlı Okul Var mı? Vali Gül Açıkladı İstanbul'da Hasarlı Okul Var mı?
ÇOK OKUNANLAR
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle
Kadıköy'de Korku Dolu Gece! Bir Apartmanda Balkon Çöktü Kadıköy'de Korku Dolu Gece
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Bugüne Dikkat İstanbul'da Fırtına Alarmı