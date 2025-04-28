Yunanistan'dan Ege'de Tansiyonu Yükseltecek Hareket: Tam 150 Bin Yeni Asker

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı açıklamada, yedek askerlik uygulamasının savunma sisteminde önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

‘ULUSAL BEKAMIZ BUNU GEREKTİRİR’

Açıklamalarına devam eden Dendias, nitelik açısından iyileştirilmiş bir yedeklik sistemine ve yurttaş ordusunun ulusal savunma programına dahil edilmesine ihtiyaçları olduklarını belirterek, “Güvenliğimiz ve ulusal bekamız bunu gerektirir” şeklinde konuştu.

‘GÖNÜLLÜ YEDEK ASKERLİK SİSTEMİ’

Zorunlu askerlik görevini tamamlayanların başvuru yapmasına dayalı şekilde planlanan gönüllü yedek askerlik sisteminin oluşturulacağını kaydeden Dendias, operasyonel ve gerçekçi bir eğitimi temel alan dinamik bir modele ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

‘2030 HEDEFLERİ KAPSAMINDA…’

Bu programa son 10 yılda askerlik görevini yerine getirenlerin davet edileceğini söyleyen Dendias, amaçlarının 2030 hedefleri kapsamında silahlı kuvvetlerdeki acil ihtiyaçları karşılamak üzere farklı eğitimden geçmiş 150 bin aktif gönüllü yedek askerden oluşan yeni bir güç oluşturmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA