MSB'den Flaş 'Yunanistan' Açıklaması: 'Türk Haklarını İhlal Eden İddiaları Kabul Edilemez'

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’ın ilan ettiği ‘Deniz Mekansal Planlaması hakkında flaş bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 'Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez' denildi.

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MSB'den Flaş 'Yunanistan' Açıklaması: 'Türk Haklarını İhlal Eden İddiaları Kabul Edilemez'

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan tarafından Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gereği ilan edilen 'Deniz Mekansal Planlaması'nda (DMP) belirtilen alanların bir kısmının, Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini duyurmuştu.

MSB'den Flaş 'Yunanistan' Açıklaması: 'Türk Haklarını İhlal Eden İddiaları Kabul Edilemez' - Resim : 1

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise ‘Yunanistan'ın tek yanlı iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz’ denilmişti.

'TEK TARAFLI TASARRUFTAN KAÇINILMALI'

Açıklamada, Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiği, uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiği ve bu bağlamda Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan ile işbirliğine her zaman hazır olduğu ifade edilmişti.

MSB'den Flaş 'Yunanistan' Açıklaması: 'Türk Haklarını İhlal Eden İddiaları Kabul Edilemez' - Resim : 2

'KABUL EDİLEMEZ'

Yunanistan tarafından AB mevzuatı gereği ilan edilen ‘Deniz Mekansal Planlaması’na ilişkin Dışişleri Bakanlığı’nın ardından bir açıklamada Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

MSB tarafından yapılan açıklamada ‘Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez’ denildi.

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Kaynak: İHA

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