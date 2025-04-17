Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Gözaltı Kararı

"Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanacak" sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi. Kütahyalı'nın ifadesi SEGBİS ile alınacak.

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Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi. Kütahyalı'nın ifadesinin İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacağı öğrenildi.

CHP'ye Kayyım Atanacağını İddia Etmişti... Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Soruşturma BaşlatıldıCHP'ye Kayyım Atanacağını İddia Etmişti... Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Soruşturma BaşlatıldıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Rasim Ozan Kütahyalı CHP Kayyım
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