CHP'ye Kayyım Atanacağını İddia Etmişti... Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP kurultayının iptal edileceğini ve Hikmet Çetin'in CHP'ye geçici kayyum olarak atanacağını iddia etti. Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılık "paylaşım içeriklerinin TCK 217 maddesine muhalefet suçu" olduğunu kaydetti.

TCK 217. maddesi şöyle: "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır."

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

GERİ ADIM ATTI

Kütahyalı bu gelişmelerin ardından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere tüm CHP yönetimi müsterih olsun. CHP’nin kurultayı asla iptal edilmiyor ve CHP’ye asla kayyum atanmıyor. Bu tahminimin yanlış çıkması ayrıca beni çok mutlu etti. Benimki sadece tahmindi. Kararı verecek olan mahkemedir. Mahkeme kararları da duruşmalarda muhataplarına açıklanmadan evvel kimse tarafından bilinemez. 17 Nisan 2025 günü ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç'un paylaşımına da yanıt veren Kütahyalı, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklı. Benim tamamen yanlış tahminim. Ne dese haklı Yılmaz Bey" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi