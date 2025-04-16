CHP'ye Kayyım Yolda mı? Adı Geçiyordu, Net Konuştu: 'Parti Zor Durumda Kalırsa...'

CHP'ye kayyım atanacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, ismi geçen Mehmet Sevigen'den açıklama geldi. Sevigen, "CHP’ye kayyım atamak çok zordur, bu konuda çok eminim. Parti zor durumda kalırsa seve seve görev alırım, tereddüt etmem. Ama devlet kuran partinin bununla, kayyımla alınması bizi çok üzer. Benim adım da geçse başka arkadaşların adı da geçse kayyımla anılmayı zûl sayarım" dedi.

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CHP'ye Kayyım Yolda mı? Adı Geçiyordu, Net Konuştu: 'Parti Zor Durumda Kalırsa...'

CHP Kurultayı'nın iptal edileceği ve kayyım atanacağı iddiaları siyaset gündemindeki yerini koruyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamalarını eleştiren ve 2021 yılında oy birliğiyle partiden ihraç edilen eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'in kayyım olarak partiye atanacağı iddia edildi.

'BENİM DE KULAĞIMA GELİYOR'

İddialara ilişkin T24'e konuşan Mehmet Sevigen, şöyle konuştu:

"Ben de duyuyorum, benim de kulağıma bugün geldi. En son babalar duyar ya, en son ben duyuyorum. CHP’ye kayyım atamak çok zordur, bu konuda çok eminim. Devlet kuran bir partiye kayyım atamak çok yanlışlık olur. Bizden önceki kongreye verilir, o da 45 gün içinde kongreye götürür. Yapılan yanlışlıklar varsa bakılır. CHP bu kadar para pul işleriyle anılmamıştı, şaibeyle anılmamıştı. Biz böyle bu durumda CHP’li başkanların görevini askıya alırdık. Gerçekten bunlar yanlış yaptıysa eski yönetim gelir kongreye götürür, şaibeye karışmış delegeler kongreye götürülür.

'KAYYIMLA ANILMAYI ZUL SAYARIM'

Ben partinin ikinci dönem kurucusuyum. Parti zor durumda kalırsa seve seve görev alırım, tereddüt etmem. Ama devlet kuran partinin bununla, kayyımla alınması bizi çok üzer. Kemal Bey de kayyım istemiyor biz de istemiyoruz. Ama bu partiyi yolda bulmadık. Bu parti Kuvayı Milliye’den gelen, devlet kuran bir parti. Niye bu parti şaibelerle, kayyımlarla anılıyor? Bu yönetimin hiçbir şeyi yok mu? Bu yönetim de biraz aynaya bakacak. Benim adım da geçse başka arkadaşların adı da geçse kayyımla anılmayı zûl sayarım."

Kaynak: T24

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