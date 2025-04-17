Bakan Uraloğlu Duyurdu! İstanbul Havalimanı’nda Avrupa’da Bir İlk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu üç uçağın kalkışına kuleden izin vererek, "3 pistten bağımsız üç kalkışla havacılık tarihinde tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. İyi uçuşlar diliyorum" dedi. Uygulamayı Avrupa'da hayata geçiren ilk ülke Türkiye oldu.

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İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı.

AVRUPA'DA İLK TÜRKİYE'DE

Avrupa havacılığı tarihinde bir ilk olan 'İstanbul Havalimanı 3'lü Pist Uçuş Operasyonu' töreni bugün başladı. Bu sistemle, İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapılabilecek. İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak.

Bakan Uraloğlu Duyurdu! İstanbul Havalimanı’nda Avrupa’da Bir İlk - Resim : 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi törende açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birisine dönüştürdük. İstanbul Havalimanı, eş zamanlı 3’lü bağımsız pist operasyonlarıyla sadece ülkemizin değil küresel havacılığın da parlayan yıldızı oldu” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu Duyurdu! İstanbul Havalimanı’nda Avrupa’da Bir İlk - Resim : 2

ABD'NİN ARDINDAN SADECE TÜRKİYE'DE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu, sadece Türkiye için değil, Avrupa havacılığı için de bir ilk olmanın ötesinde, küresel havacılıkta da tarihi bir adım olacak. Gururluyuz çünkü bu uygulamayı ABD'nin ardından hayata geçiren tek ülke Türkiye oluyor. Artık İstanbul Havalimanı trafik hacmiyle olduğu kadar operasyonel kapasite ve teknik yeterlilik açısından da küresel havacılığın en üst ligine yükseldi. Bu sistem, aynı anda 3 uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapabilmesini sağlayan ileri seviye bir hava trafik yönetim teknolojisidir. Bu sistemle hava trafik akışı hızlanacak, havalimanımızın dinamik kapasitesi önemli ölçüde artacak ve yolcularımıza daha hızlı, daha güvenli bir hizmet sunulacak. İstanbul'un kıtaları birleştiren stratejik konumu, bu yeni yetenekle birleştiğinde, havalimanımız küresel havacılık lojistiğinde daha kritik bir rol üstlenecek."

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Kaynak: AA

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