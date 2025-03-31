Bakanlık Düğmeye Bastı: Hava Yollarında Yeni Dönem Başlıyor!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yolcuların tüm şikayet ve taleplerini çevrim içi iletebileceği yeni bir sistem başlattığını duyurdu.
Kaynak: AA
Yeni sistem, "Kurumsal Dönüşüm Merkezi – Kurumsal Kaynak Planlama (KDM-ERP)" yapısına entegre edilen "Yolcu Hakları Modülü" ile yolcu, hava yolu işletmeleri ve idareyi tek platformda buluşturacak. Yolcular, şikayetlerini doğrudan sistem üzerinden başlatabilecek ve süreç hızla sonuçlandırılacak.
BÜTÜN BAŞVURULAR DİJİTALLEŞİYOR
Uraloğlu, fiziki evrak ve e-posta devrinin kapandığını belirterek, tüm başvuruların çevrim içi ortamda değerlendirileceğini söyledi. Havayolu şirketleri, öncelikle gelen talepleri inceleyecek, anlaşmazlık durumunda ise sürece doğrudan SHGM müdahil olacak.
1 MİLYON BAŞVURU BEKLENİYOR
Bakan Uraloğlu, yeni sistemle yıllık başvuru sayısının 1 milyona ulaşabileceğini öngördüklerini belirtti. Türkiye’nin kurduğu bu dijital sistemin, Avrupa Birliği ülkelerindekinden daha kapsamlı olduğuna dikkat çekerek, yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir modele imza attıklarını ifade etti.