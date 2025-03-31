Bakanlık Düğmeye Bastı: Hava Yollarında Yeni Dönem Başlıyor!

1 MİLYON BAŞVURU BEKLENİYOR

Bakan Uraloğlu, yeni sistemle yıllık başvuru sayısının 1 milyona ulaşabileceğini öngördüklerini belirtti. Türkiye’nin kurduğu bu dijital sistemin, Avrupa Birliği ülkelerindekinden daha kapsamlı olduğuna dikkat çekerek, yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir modele imza attıklarını ifade etti.