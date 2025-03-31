Bakanlık Düğmeye Bastı: Hava Yollarında Yeni Dönem Başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yolcuların tüm şikayet ve taleplerini çevrim içi iletebileceği yeni bir sistem başlattığını duyurdu.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları (THY) Sabiha Gökçen Abdulkadir Uraloğlu Uçak
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Bakanlık Düğmeye Bastı: Hava Yollarında Yeni Dönem Başlıyor! - Resim: 1

Yeni sistem, "Kurumsal Dönüşüm Merkezi – Kurumsal Kaynak Planlama (KDM-ERP)" yapısına entegre edilen "Yolcu Hakları Modülü" ile yolcu, hava yolu işletmeleri ve idareyi tek platformda buluşturacak. Yolcular, şikayetlerini doğrudan sistem üzerinden başlatabilecek ve süreç hızla sonuçlandırılacak.

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Bakanlık Düğmeye Bastı: Hava Yollarında Yeni Dönem Başlıyor! - Resim: 2

BÜTÜN BAŞVURULAR DİJİTALLEŞİYOR

Uraloğlu, fiziki evrak ve e-posta devrinin kapandığını belirterek, tüm başvuruların çevrim içi ortamda değerlendirileceğini söyledi. Havayolu şirketleri, öncelikle gelen talepleri inceleyecek, anlaşmazlık durumunda ise sürece doğrudan SHGM müdahil olacak.

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Bakanlık Düğmeye Bastı: Hava Yollarında Yeni Dönem Başlıyor! - Resim: 3

1 MİLYON BAŞVURU BEKLENİYOR

Bakan Uraloğlu, yeni sistemle yıllık başvuru sayısının 1 milyona ulaşabileceğini öngördüklerini belirtti. Türkiye’nin kurduğu bu dijital sistemin, Avrupa Birliği ülkelerindekinden daha kapsamlı olduğuna dikkat çekerek, yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir modele imza attıklarını ifade etti.

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