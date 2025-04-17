Sofraların Vazgeçilmeziydi! Nar Ekşisinde 'Pes' Dedirten Sahtekarlık

Gıda sahtekarlarına yönelik denetimler sürerken, Bakanlığın taklit ve tağşiş gıda listesi güncellendi. Nar ekşisindeki hile dikkat çekti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Sofraların Vazgeçilmeziydi! Nar Ekşisinde 'Pes' Dedirten Sahtekarlık

Türkiye’de gıda güvenliğine yönelik endişeler sürerken, gıda sahtekarları da hileden vazgeçmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı dönem dönem gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa ederken, liste yine güncellendi. Nar ekşisindeki hile en dikkat çeken gıda sahtekarlıklarından biri oldu.

Bakanlığın taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine göre, Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Sena Gıda Temizlik Plastik İnşaat, Sanayi ve Ticaret Limited şirketin ürettiği Vinsu markalı nar ekşisinde akılalmaz hile tespit edildi.

Sofraların vazgeçilmez soslarından olan nar ekşisinin içine gıda boyası karıştırıldığı tespit edildi.

Sofraların Vazgeçilmeziydi! Nar Ekşisinde 'Pes' Dedirten Sahtekarlık - Resim : 1

GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMAK EN DOĞAL HAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçmişte yaptığı bir açıklamada, tüketicilerin güvenliği gıdaya ulaşmasının en doğal hakları olduğunu ifade ederek, "Buna ilişkin herhangi bir uygunsuzluğu kabul etmiyoruz. Herhangi bir toleransımız olmayacak. Dolayısıyla Türkiye'deki 724 bin işletmenin senede bir kez mutlaka ama farklı gerekçelerle birden fazla denetlenmesi konusuna devam edeceğiz" ifadelerin kullanmıştı.

Bakan Yumaklı, taklit ve tağşiş listelerinin yayımlanmasına ilişkin eleştirilere de yanıt verdiği açıklamasında, kontrol, analiz, yaptırım uygulayacaklarının duyurusunu daha önce yaptıklarını söylemişti.

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Etiketler
Taklit Tağşiş Tarım ve Orman Bakanlığı
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