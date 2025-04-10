Beyaz Peynir, Yoğurt, Tereyağı... Alışveriş Yaparken Dikkat! Büyük Hile İfşa Oldu

Türkiye’nin en önemli problemleri arasında yer alan gıda güvenliği konusunda endişeler sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş gıda listesi ve kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek gıda listesini güncelledi.

Bakanlığın listesinde pek çok gıda kalemi yer alırken, süt ve ürünlerinin içlerinden çıkanlar şoke etti.

Elazığ’da faaliyet gösteren Bozcan Gıda’nın ‘Bilal Koç Süt Ürünleri’ isimli markasına ait doğal yayık tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Fatih Bey markalı beyaz peynirde de bitkisel yap tespit edildi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ise Oğuzlar markasının kuymaklık peynirinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Aksaray’daki Aylaç markalı kremalarda da bitkisel yağ tespit edildi.

Son olarak Aydın’ın Efeler ilçesinde Aybey markalı tereyağında da bitkisel yağ tespit edildi.

Bakanlığın ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesinde ise, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde Şentaşlar Gıda’nın ürettiği Faik isimli markanın tam yağlı yoğurdunda ‘Natamisin’ isimli maddeye rastlandı.

Natamisin Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) gibi kurumlar tarafından güvenli bir gıda katkı maddesi olarak kabul edilmiştir.