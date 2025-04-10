Baharatların Tadı Kaçtı! Yine Taklit ve Tağşiş Listesinde, İşte O firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 10 Nisan 2025 tarihinde yayımladığı son taklit ve tağşiş listesi, gıda güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı. Listede, özellikle baharat sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların ürünlerinde yabancı madde ve yasaklı gıda boyası tespit edildi.

BİR FİRMADA İKİ HİLE BİRDEN

Skandalın merkezinde yer alan firmalardan biri Master Pack Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. oldu. Şirketin “Paprika-Pul Biber” ürününde yabancı madde, “Papri-Tazlı Toz Biber” ürününde domates tozu karıştırılmış içerikler tespit edildi.

SUMAKTA YASAKLI GIDA BOYASI

Yine listede yer alan MFŞ Baharat – Mehmet Fatih Şahin tarafından piyasaya sürülen Gold Baharat – Sumak ürününde yasaklı gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.

Karakaya Tarım Gıda İnşaat Cafe Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen “Nur Ovalı Kırmızı Pul Biber” ve Has Edem Baharatları – Diyar Baharat tarafından satışa sunulan kekik ürünlerinde de yabancı madde tespiti yapıldı.

SAHTE BAHARATLAR NASIL ANLAŞILIR?

Hemen her taklit ve tağşiş listesinde yer alan sahte baharatları anlamının birkaç kolay yolu vardır. İşte sahte baharatı anlamanın bazı basit yolları:

Renk: Aşırı parlak veya doğal olmayan renkler genellikle boya katkısı olduğunu gösterebilir.

Koku: Doğal baharatlar yoğun ve karakteristik koku yayar. Sahte olanların kokusu zayıf ya da yapay olabilir.

Tat: Gerçek baharatlar belirgin ve kalıcı bir tat bırakır. Sahte olanlar tatsız veya acımtırak olabilir.

Fiyat: Piyasa değerinin çok altında satılan baharatlara dikkat edilmelidir.

Çözünebilirlik: Su testinde (örneğin zerdeçal), doğal olan dibe çökerken sahtesi suda yayılır veya boya salar.