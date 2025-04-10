Kasap Köftenin İçinde Yok Yok! Baş Eti, Dil, Deri... Okuyunca Mideniz Bulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimler neticesinde halk sağlığını tehdit eden ürünlerle birlikte taklit ve tağşiş yapılan gıdaları içeren ürünler ve bu ürünleri imal eden firmaları ifşa etmeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede Bakanlık tarafından yeni bir liste yayımlandı. Yayımlanan listede birçok kalemde onlarca yiyecek ve içecek ifşa edilirken, bir et ürününde yaşanan skandal da gözler önüne serildi.

BAKANLIK DENETİMLERİNDE SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Demirbaş Kasabı-Fatih Demirbaş firmasının kasap köfte adlı ürününün içinden çıkanlar, vatandaşların nasıl aldatıldığını ortaya koyarken, insanlara “Biz köfte diye neler yiyoruz” sorusunu da sordurdu.

Kırıkkale merkezli firmanın ürettiği ve kasap köfte olarak piyasaya sürdüğü; son kullanma tarihi 03.12.2024 tarihli üründen alınan numunenin sonuçları Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Güvenilir Gıda’ portalı üzerinden vatandaşların erişimine açıldı.

KÖFTENİN İÇİNDEN DERİ, BAŞ ETİ VE DİL ÇIKTI

Bakanlık tarafından yapılan bu paylaşımla birlikte kasap köfte adlı ürünün içine kıyma dışından neler konduğu da ortaya çıktı. Kasap köfte olarak satışa sunulan ürünün içinde deri dokusu ve sakatat tespit edildi. Köftenin içinden çıkan sakatatlar ise baş eti ve dil oldu.

BAKANLIK YAPTIRIM UYGULADI MI?

Bu tespitin ardından Bakanlık yetkililerinin söz konusu firma ve ürününe dair ise nasıl bir yaptırım uyguladığı ya da uygulayacağı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yaşanan bu gelişmeyle ilgili Ticaret ve Orman Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu kasabın ismi arama sitelerinde aratıldığında "Kalıcı olarak kapalı" notunun düşülmesi; iş yerinin Ticaret ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından kapatılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.