İkinci El Pazarında Büyük Skandal... Sucuk, Köfte, Tavuk, Hepsinin Tarihi Geçmiş

Antalya’nın Kepez ilçesinde ikinci el ürünlerin satıldığı bir pazarda yasak olmasına rağmen tezgaha konulan yiyecek ve içeceklerin son tüketim tarihinin geçtiği ortaya çıktı. Vatandaşa satılmak üzere hazırlanan ürünlere zabıtalar el koydu.

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İkinci El Pazarında Büyük Skandal... Sucuk, Köfte, Tavuk, Hepsinin Tarihi Geçmiş

Antalya’da Kepez Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ikinci el ürün satılan pazarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, usule aykırı gıda satışı yapıldığı tespit edildi. Ekipler, tezgahlarda son tüketim tarihi geçmiş mantar, ekmek, sucuk, köfte, tavuk, çiğ köfte, bakliyat, ekler, sosis, puding, meyve suyu ve cips gibi ürünlerin satıldığını tespit etti.

İkinci El Pazarında Büyük Skandal... Sucuk, Köfte, Tavuk, Hepsinin Tarihi Geçmiş - Resim : 1

Halkın sağlığını tehlikeye sokan ürünler toplatılarak el konuldu.

'İZİN VERMEYİZ'

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yapılan denetimlere ilişkin şunları söyledi: Önceliğimiz halkımızın sağlığıdır. Kimsenin halkımızın sağlığıyla oynamasına izin vermeyiz. Bu tür denetimler, Kepez’in her noktasında kesintisiz bir şekilde devam edecek ve halkımızın sağlığını korumaya yönelik her türlü tedbir alınacaktır.

İkinci El Pazarında Büyük Skandal... Sucuk, Köfte, Tavuk, Hepsinin Tarihi Geçmiş - Resim : 2

Kaynak: İHA

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