İkinci El Pazarında Büyük Skandal... Sucuk, Köfte, Tavuk, Hepsinin Tarihi Geçmiş

Antalya’da Kepez Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ikinci el ürün satılan pazarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, usule aykırı gıda satışı yapıldığı tespit edildi. Ekipler, tezgahlarda son tüketim tarihi geçmiş mantar, ekmek, sucuk, köfte, tavuk, çiğ köfte, bakliyat, ekler, sosis, puding, meyve suyu ve cips gibi ürünlerin satıldığını tespit etti.

Halkın sağlığını tehlikeye sokan ürünler toplatılarak el konuldu.

'İZİN VERMEYİZ'

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yapılan denetimlere ilişkin şunları söyledi: Önceliğimiz halkımızın sağlığıdır. Kimsenin halkımızın sağlığıyla oynamasına izin vermeyiz. Bu tür denetimler, Kepez’in her noktasında kesintisiz bir şekilde devam edecek ve halkımızın sağlığını korumaya yönelik her türlü tedbir alınacaktır.

Kaynak: İHA